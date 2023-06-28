Hakan Fidan'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıya tepki Başkent Stokholm'de Kur'an-ı Kerim yakma başvurusuna onay verilmesine tepki gösteren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum." dedi.

ensonhaber.com

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını alması gereken İsveç'te skandallar bitmiyor..

Bugün de Kur'an-ı Kerime yönelik çirkin saldırı düzenlendi.

Ülkedeki güvenlik güçleri, Başkent Stokholm'de caminin önünde kutsal kitabı yakma eylemine izin verdi.

Bu durum nabızları bir kez daha yükseltti.

"İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum"

Konuya ilişkin bir tepki de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: