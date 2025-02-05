AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kullandığı ifadelere, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi..

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Özel'in kullandığı cümlelerin 'siyasi ahlak ve terbiye yoksunu' olduğunu söyledi.

"CÜMLELERİ SİYASİ TERBİYE YOKSUNLUĞU ZİRVESİ OLDU"

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz.



Özgür Özel’in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur. Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz.



Özgür Özel’in, şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza “şiir bilmez” demesi ise, ancak Özgür Özel’in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur.