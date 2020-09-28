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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP açıklaması

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP yönetiminin Ermenistan’ın sözlerine destek vermesini milletimiz en iyi şekilde değerlendirecektir.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 15:21
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP açıklaması

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır. Cumhurbaşkanımız bu konudaki kararlılığımızı dün de net bir şekilde ifade etmiştir. CHP yönetiminin Ermenistan’ın sözlerine destek vermesini milletimiz en iyi şekilde değerlendirecektir.

     

     

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