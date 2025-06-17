AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki

İsrail ve İran arasında geçen hafta başlayan karşılıklı saldırılar devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin hassasiyetini sorgulayan Özel'e AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi..

"TAM BİR SİYASİ ŞUURSUZLUK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail’in İran’a dönük insanlık dışı saldırısı karşısında bölgesel ve küresel düzeyde en etkili diplomasiyi yürütmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde tüm aktörler bir barış masası kurulması ve nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi için Cumhurbaşkanımızın tecrübesinin ve liderliğinin önemini vurgulamaktadır.



Etrafımızdaki tüm bu kaosun içinde Türkiye’nin yerini ve gücünü korumasında en önemli dayanak noktası Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğidir. Bu bölgesel ve küresel düzeyde de kabul gören bir gerçektir.



Bunu anlayamayan tek kişi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’dir. Dış politika gelişmelerinde hiçbir şekilde doğru yerde durmayı başaramıyor. Dünya böyle bir durumda iken Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması tam bir siyasi şuursuzluktur.