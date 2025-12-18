Abone ol: Google News

AK Parti tarafından hazırlanan 'Terörsüz Türkiye' raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu

Son dakika haberine göre AK Parti tarafından hazırlanan “Terörsüz Türkiye” raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulurken raporun yarın TBMM Başkanlığına iletilmesi bekleniyor.

Yayınlama Tarihi: 18.12.2025 17:59
Siyasetin gündemi yoğun...

Ana gündem ise devam eden 'Terörsüz Türkiye' süreci hız kesmeden devam ediyor. 

AK PARTİ'NİN RAPORU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULDU

AK Parti tarafından hazırlanan "Terörsüz Türkiye" raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğu açıklandı. 

15 bölümden ve 53 sayfadan oluşan raporun, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

TÜM PARTİLER SUNMUŞ OLACAK

Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.

TEKRAR GÖRÜŞECEKLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dün komisyonun koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya gelmişti.

Grup başkanvekillerinin bir kez daha bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Görüşme pazartesi günü yapılacak.

CUMARTESİ GÜNÜ DEM PARTİ-AK PARTİ GÖRÜŞMESİ VAR

Sürece ilişkin hafta sonu önemli bir görüşme daha yapılacak.

AK Parti ile DEM Parti kurmayları, 20 Aralık Cumartesi günü bir araya gelecek.

Görüşme saat 14.00'te başlayacak.

