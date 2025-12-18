Oytun Erbaş, uyuşturucu kullananların özelliklerini anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanalın bilim programı Ensonhaber Bilim'de Oytun Erbaş son bölümde Ensonhaber yazarı Adem Metan ile bir araya geldi.

Gündemdeki dikkat çeken konu başlıklarının ele alındığı programda, televizyon dünyasına yönelik uyuşturucu operasyonları da masaya yatırıldı.

Metan, uyuşturucunun etkilerini anlatan Oytun Erbaş'a madde kullananları dış görünüşünden ayırt edip edemeyeceğini sordu.

"ESRAR KIRMIZI GÖZ YAPAR"

Uyuşturucunun insan vücuduna etkilerinin gözle görülebileceğini söyleyen Erbaş şunları söyledi:

"Anlıyorsun zaten klasik kırmızı göz. Esrar kırmızı göz yapar. Bu kokain, metamfetamin gibi maddeler de çarpıntı, terleme, panik atak yaparlar.

Bir de klasik bir bulgu var. Burun damlası gibi düşün kokaini. Damarları kasıyor ya burun akmıyor. Ama kullanmadığın zaman yoksunluk yapıyor.

"BURNU ŞAPIR ŞAPIR AKAR"

Tam tersi olur. O zaman kokain kullanmadığın zaman burun akıntısı yapar. Burun şapır şapır akar. Herkes nezle olduğunu sanar. Ben hemen anlıyorum mesela.

"BU MADDELERİ KULLANANLAR CAHİL"

Ben 25 yıldır doktorum. Bu maddeleri kullananlar cahil. Maddenin ona ne yapacağını bilmiyor. Bu da bizim sorunumuz aslında. Bunları okullarda anlatabilsek adam gibi. Bir madde insana ne yapıyor. Bunlar sanıyor ki madde bize zevk verecek. Madde seni göçürür.

"HAYVANLARI ŞİZOFREN YAPMAK İÇİN KULLANIYORUZ"

Biz hayvanları şizofreni yapmak için kokain kullanıyoruz, metamfetamin kullanıyoruz. Kalıcı şizofreni yapıyor. Adam bunu görmüyor cahil cahil!"