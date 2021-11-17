Siyasetin içinde uzun yıllardır yer alan bir isim olan İsmet Yılmaz, son yapılan değişiklikle birlikte AK Parti TBMM Grup Başkanı olarak seçildi. Peki İsmet Yılmaz kimdir? İşte hayatına dair bilgiler.

AK Parti Sivas Milletvekili görevinde bulunan İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na seçildi.

Naci Bostancı'dan koltuğu devralan İsmet Yılmaz, yapılan seçim sonucu parti üyelerinden 241 oy aldı.

Siyasi hayatın tanınan simalarından olan ve TBMM tecrübesine güvenilen İsmet Yılmaz, grup başkanvekillerinin görevlerinin koordinasyonunu sağlayacak, çalışmalara başkanlık edecek ve meclis çalışmaları konusunda planlama yapacak.

Öte yandan İsmet Yılmaz'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Yaşı, memleketi, hayatı, görevleri ve ailesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz kimdir? İşte biyografisi...

İSMET YILMAZ KİMDİR

1961 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. Gürün Cumhuriyet İlkokulu ve Gürün Ortaokulu’nda öğrenim gördü. İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (Denizcilik Yüksek Okulu) Makine Bölümü’nden 1982 yılında; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu.

İsveç Dünya Denizcilik Üniversitesi’nde “Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi” alanında ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında iki ayrı Yüksek Lisans yaptı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında doktorasını tamamladı.

Evli ve üç çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

SİYASİ HAYATI

Kamuda ve özel sektörde yaklaşık 20 yıl mühendis ve müşavir avukat olarak hizmet verdikten sonra 31.12.2002 tarihinde Denizcilik Müsteşarı olarak atandı.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114. maddesi uyarınca bağımsız olarak 08.05.2007 tarihinde Ulaştırma Bakanı oldu.

01.11.2007 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.

61′inci Hükümette Milli Savunma Bakanlığı görevini 07 Temmuz 2011 tarihinde üstlenmiştir.

2015 yılına kadar Milli Savunma Bakanlığını yürüten Yılmaz, 25. dönemde TBMM Başkanlığına seçilmiştir.

26. dönemde Sivas Milletvekili seçilen Yılmaz, 64. Hükümet'te tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmiştir.

Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde 2016-2018 yılları arasında Millî Eğitim Bakanı olarak görevlendirilmiştir.

17 Kasım 2021 itibariyle Naci Bostancı'dan boşalan AK Parti TBMM Grup Başkanlığına, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.