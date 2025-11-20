AK Parti ve CHP toplanıyor: İmralı kararı verilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde son aşamalara geçildi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" açıklamasının ardından Ankara'da gözler, cuma gününe çevrildi.

YARIN OYLAMA YAPILACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya gitme önerisi için yarın oylama yapacak.

DEM Parti ve MHP, İmralı'ya gidilmesi konusunda ısrarcı.

AK PARTİ VE CHP TOPLANTILAR YAPACAK

AK Parti ve CHP ise tavrını belirlemek için Meclis'te toplantılar yapacak.

Komisyonun AK Partili üyeleri; Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup başkanvekili ve komisyon üyesi Abdulhamit Gül’ün de katılımıyla bugün saat 15.00’te TBMM’de bir araya gelecek.

Toplantıda, AK Parti’nin İmralı ziyareti oylamasına ilişkin tutum belirlemesi bekleniyor.

ÖZEL SON KARARI VERECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün saat 13.00’te TBMM’de partisinin komisyon üyeleriyle görüşecek.

Bazı MYK üyelerinin de katılacağı toplantıda, komisyonunda yapılacak oylamaya ilişkin partinin tavrı ele alınacak.

CHP’li kurmaylar, konunun çok hassas olduğunu belirtirken, parti kulislerinde genel eğilimin İmralı’ya gidecek heyette yer alınmaması yönünde olduğu konuşuluyor

Komisyona üye vermeyen İyi Parti'de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ise hem o öneriye, hem de Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" sözlerine tepki gösterdi.

"HEYET ADAYA GİDECEKTİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise komisyondan İmralı'ya gidilmesi yönünde karar çıkacağını söyledi.

Yıldız, "Birkaç gün içinde terör örgütünün kurucusunun beyanlarını tespit etmek üzere grubu bulunan partilerden birer milletvekilinin oluşturacağı heyet adaya gidecektir." ifadesini kullandı.

OYLAMA NASIL YAPILACAK?

TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın saat 14.00’te toplanarak, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın dinlenip dinlenmemesine, İmralı’ya gidilip gidilmemesine karar verecek.

İyi Parti’nin yer almadığı 51 üyeli komisyonda, bu konuda oylama yapılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un önceki açıklamaları doğrultusunda oylamada nitelikli çoğunluk aranması bekleniyor.

31 ÜYENİN KABUL OYU GEREKİYOR

Bu da İmralı vizesi için 31 üyenin 'kabul' oyu kullanması gerekeceği anlamına geliyor.

Komisyonda AK Parti 22, CHP 11, DEM Parti 5, MHP 4, Yeni Yol grubu 3, TİP, EMEP, DSP, Yeniden Refah, Demokrat Parti ve HÜDA PAR ise birer üye ile temsil ediliyor.

AK Parti’nin olumlu oy vermesi halinde İmralı ziyaretini savunan DEM Parti ve MHP ile birlikte nitelikli çoğunluğa ulaşılabiliyor.

Bu konuda henüz renk vermeyen CHP’nin olumlu oy kullanmasının ise 'kamuoyuna verilecek mesaj' açısından önemli olacağı vurgulanıyor.