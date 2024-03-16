AK Parti, 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ni 24 Mart'ta yapacak

ensonhaber.com

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 15 gün kaldı.

Hal böyle olunca çalışmalar da hızlandı.

Bu kapsamda AK Parti "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" için hazırlıklara başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yeniden Büyük İstanbul Mitingi düzenleyeceklerini bildirdi.

Sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren Kabaktepe, İstanbul mitinginin tarih, saat ve yer bilgisini paylaştı.

24 Mart Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek

Kabaktepe, paylaşımında mitingin 24 Mart Pazar günü 14.00'te Atatürk Havalimanı'nda yapılacağı bilgisine de yer verdi.

Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz."