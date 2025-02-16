AK Parti'de büyük Ankara Kongresi'ne geri sayım başladı

Haber Merkezi

AK Parti, 81 ildeki kongrelerini tamamlayarak büyük bir değişimin son aşamasına yaklaşıyor.

Partinin kongre süreci, 30 Kasım'da başlayan hazırlıklarla geçtiğimiz 8 Şubat'ta İstanbul'da noktalandı.

Bu kapsamda, 2023 yılındaki genel seçimlerin ardından 20 il başkanı değiştirildi, ardından yerel seçimler sonrasında da 16 il başkanı atandı.

Kongre süreciyle birlikte toplamda 70 il başkanı değişmiş oldu.

BÜYÜK KONGRE'YE ADIM ADIM

AK Parti, 23 Şubat Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 8. Olağan Kongresi'yle önümüzdeki seçimlere yön verecek kadrolarını belirleyecek.

ANA TEMA: TÜRKİYE YÜZYILI

Kongrede, Türkiye Yüzyılı teması öne çıkarken AK Parti'nin 23 yıllık icraatlarını içeren reklam filmi izleyicilerle buluşacak.

Büyük Ankara Kongresi'ne 149 ülke temsilcisi, 48 yabancı siyasi parti ve 39 uluslararası kurum kongreye davet edildi.

Gelen geri dönüşlere göre yüksek katılım bekleniyor.

A TAKIMI ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta partinin karar alma organı olan MKYK ve MYK (A Takımı) listeleri üzerinde yoğunlaşacak ve mesaisinin büyük kısmını bu alanda harcayacak.

TOPLANTILAR ERTELENDİ

AK Parti Genel Merkezi'nde, Erdoğan’ın kurmaylarıyla gerçekleştireceği toplantıların çoğu ertelendi.

Özellikle, yarın yapılması planlanan MYK toplantısı da iptal edilenler arasında yer aldı.

YENİ MKYK'NIN BELİRLENME KRİTERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MKYK’yı oluştururken, kadın-erkek dengesi ve meslek ile bölge temelli kriterleri göz önünde bulunduracak.

Ayrıca, parti ile Meclis arasındaki ilişkileri güçlendirebilmek amacıyla milletvekili sayısının artırılabileceği konuşuluyor. Kongre sırasında, İYİ Parti’den AK Parti’ye katılan bazı isimlerin MKYK listesine dahil olacağı da belirtiliyor.

Bazı MYK üyelerinin görevlerine son verileceği ve bu değişikliklerin Erdoğan tarafından doğrudan kendilerine bildirileceği ifade ediliyor.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ KONGRE SONRASINA KALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Dinamik bir yapı kuracağız” şeklindeki açıklaması, kabine değişikliği için sinyal verdi.

Ancak, bu değişikliğin kongre sonrasında hemen gerçekleşmeyeceği, yerine haziran ya da sonbahar aylarında yapılmasının daha olası olduğu kulislerde konuşuluyor.