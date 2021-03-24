AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.

AK Parti 7'nci Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayacak olan kongre öncesinde partinin önemli isimlerinden güncel açıklamalar geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partinin tüzüğünde değişiklikler olduğunu aktardı.

2 GENEL BAŞKANVEKİLİ OLACAK

Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.

"MKYK ÜYE SAYISI 50'DEN 75'E ÇIKTI"

AK Parti'nin büyük bir parti olduğunu söyleyen Yazıcı, "Büyük bir partiyiz. MKYK üye sayısı 50'den 75'e, yedek üye sayısı ise 25'ten 30'a çıkarıldı. Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısını ikiye çıkarılacak. Bilgi ve bilişimden sorumlu yeni bir Genel Başkan Yardımcılığı görevi verilecek." ifadelerini kullandı.

Yapılacak yeni düzenlemeyle mevcut Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'la birlikte göreve bir yeni isim daha getirilecek.

AK Parti'de genel başkanvekilliği sayısının artmasıyla bu göreve gelecek yeni isim de merak ediliyor.

Kulislerde Binali Yıldırım ve Berat Albayrak isimleri konuşuluyor.

Hayati Yazıcı: AK Parti'de Genel Başkanvekili sayısı 2'ye çıktı ViDEO

