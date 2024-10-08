AK Parti'de insan kaynağı sorunu var mı? İsmail Kılıçarslan yazdı AK Parti'nin insan kaynağı sorunu yaşayıp yaşamadığına dair tartışmalar siyasetle ilgilenen birçok kişinin dilinde. Yenişafak yazarı İsmail Kılıçarslan, bu tartışmaları Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir üzerinden verdiği örnekle köşesine taşıdı

Haber Merkezi

AK Parti'de büyük bir değişim süreci beklenirken siyasetin nabzının tutulduğu çevrelerde fazlasıyla tartışılan bir konu var.

AK Parti'de insan kaynağı sorunu mu var?

Yenişafak yazarı İsmail Kılıçarslan, konuyu köşesine taşıdı.

AK Parti'nin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını oluşturma konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını belirterek yazısına başlayan Kılıçarslan, "AK Parti’nin 'insan kaynağımız yok' sızlanmasına hakkı olmadığına canıgönülden inanıyorum." dedi.

“Bu insan kaynağına sıra geliyor mu?” sorusunun cevabı ise başka mesele." diyerek yazısına devam eden İsmail Kılıçarslan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir üzerinden meseleyi net bir şekilde özetledi.

İşte İsmail Kılıçarslan'ın yazısından bir kısım;

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yahut Emre Cemil Ayvalı gibi isimler üzerinden de örnek verebilir, derdimi anlatabilirdim ancak Abdullah Özdemir ile 'bir kez tanışmak' dışında herhangi bir iletişimim olmadığı için daha rahat hissederim kendimi.

1983 doğumlu Özdemir. 2000’li yılların başında AK Parti Gençlik Kolları’nda başlamış siyasete. İnşaat mühendisi. 2007 ila 2013 yılları arasında AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış. 2014’te Bağcılar Belediyesi’nde, 2019’da İBB’de Meclis üyesi seçilmiş.

Hatırlayacaksınız. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı sağlık nedeniyle görevinden ayrılınca Özdemir, Bağcılar’a belediye başkanı oldu 2022’de. 2024 seçimlerinde de AK Partinin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tel tel dökülürken Abdullah Özdemir son derece başarılı bir seçim kampanyası atlatarak belediye başkanı seçildi.

2022-2024 arasında şöyle şeyler oldu. Özdemir, İstanbul’un ilçe belediye başkanları arasında 'sevilme ve güvenilme indeksi'nde ışık hızıyla yükseltti listedeki yerini. Gençlere, yaşlılara, dezavantajlı gruplara, ev hanımlarına, çalışanlara... Bağcılar’da yaşayan herkese birebir temas etti. Hani AK Parti’nin ortaya koyduğu 'AK Belediyecilik' konsepti vardı ya. Neredeyse unutulmaya yüz tutmuş o konseptin parlayan yıldızlarından biri oldu. Genç ve enerjik olması da bu parlaklıkta en büyük yardımcısı oldu tabii.

Geçenlerde bir arkadaş uzun uzun anlattı. 2024 yerel seçimleri öncesinde Özdemir, ilçesindeki seçmenin küskün olduğunu, sandığa gitmeyeceğini yaptırdığı anket ve araştırmalarla tespit edince, görülmemiş bir organizasyona imza atmış Bağcılar’da. AK Parti gönüllüleri ile birebir markaj uygulamış seçmene ve 'Sandığa gitmeyeceğim' diyen binlerce kişiyi ikna etmiş. Binlercesini de gönüllülerin organizasyonu ve araçlarıyla oy verme yerlerine ulaştırmış.

Şimdiki durumu ne peki Abdullah Özdemir’in? Uzaktan gördüğüm kadarıyla şu: 'Görünmek' denilen aldatıcı hikâyeye gram gönül indirmeden, 'kariyer yatırımı' yapmadan, kavga ve çekişme dilinden uzak kalarak, bilime, araştırmaya, ankete inanarak Bağcılar’daki herkese dokunmaya devam ediyor. Zaten bu durum da gördüğüm hemen her memnuniyet anketine pırıl pırıl yansıyor.

Şimdi geleyim derdime.

'AK Parti’de insan kaynağı sorunu mu var?' sorusuna verilecek tartışmasız cevap şu: Hayır ve asla. AK Parti, kendisine görev verildiğinde güneş gibi parlayacak Abdullah Özdemirlerle dolu.”

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN