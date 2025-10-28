AK Parti'de İstanbul'un 3 ilçe başkanı görevden alındı

- AK Parti, yerel yönetimlerde hizmet bayrağını yukarı taşımak amacıyla karar aldı.
- Bağcılar, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçe başkanları görevden alındı.
- Görevden alınan isimler Muhammed Yavuz Gültepe, Mahmut Yusuf ve Nejat Öztürk.
AK Parti, 'yerel yönetimlerde hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak' maksadıyla önemli bir karar aldı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut Yusuf ve Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk görevden alındı.
Ayrıntılar geliyor...