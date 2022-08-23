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    AK Parti'de olağanüstü toplantı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 14:20
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    AK Parti'de olağanüstü toplantı

    AK Parti'de sürpriz bir toplantı kararı alındı.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile görüşüyor.

    Toplantının gündemi seçim hazırlıkları

    Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

    Ayrıca toplantının gündeminin seçim hazırlıkları olduğu bildirildi.

    AK Parti de olağanüstü toplantı #1


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