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AK Parti'de olağanüstü toplantı

AK Parti'de olağanüstü toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.