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AK Parti'de olağanüstü toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.
- Haber Merkezi
- 23.08.2022 - 14:01
- Güncelleme : 23.08.2022 - 14:20
AK Parti'de sürpriz bir toplantı kararı alındı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile görüşüyor.
Toplantının gündemi seçim hazırlıkları
Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Ayrıca toplantının gündeminin seçim hazırlıkları olduğu bildirildi.