AK Parti'den ayrılan Suat Kılıç, YRP'ye geçti Bir dönem Gençlik ve Spor Bakanlığı da yapan Suat Kılıç, AK Parti'den ayrılarak Yeniden Refah Partisi'ne geçti. Kılıç'a rozetini Fatih Erbakan taktı.

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AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan ve bir dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Suat Kılıç, bir süredir siyaset sahnesinde yer almıyordu.

Kılıç dün gece saatlerinde yaptığı bir açıklamayla yeniden gündeme geldi.

Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti'den istifa etti

Kılıç istifa açıklamasında, "AK Parti’deki üyeliğimi 3 Haziran 2023’te sonlandırdım. 8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

İstifa açıklamasında ‘8 yıllık aradan sonra yerli ve milli siyasete katkı sunmaya devam edeceğini' belirten Suat Kılıç ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Kılıç, Ankara'da düzenlenen Yeniden Refah Partisi İl Başkanları Toplantısı'nda partiye katıldı.

Yeniden Refah Partisi'ne katıldı: Rozeti Erbakan taktı

Kılıç'a rozetini Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan taktı.

Öte yandan Suat Kılıç, 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde YRP listelerinden Konya Milletvekili seçilen Ali Yüksel’in damadı olarak biliniyor.

Kılıç’ın seçim sürecinde kayınpederinin seçim çalışmalarına da katıldığı öğrenildi.