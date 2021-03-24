AK Parti'nin Twitter hesabından büyük kongre gününe özel yeni bir klip paylaşıldı.

AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre heyecanı yaşanıyor.

Yeni bir döneme giriş olarak değerlendirilen kongrede parti içinde birçok yenilik bekleniyor.

"GÜVEN VE İSTİKRAR"

"Türkiye İçin Güven Ve İstikrar" sloganıyla başlayan kongrede heyecan sürerken, partinin Twitter hesabından güne özel bir klip paylaşıldı.

Klipteki şarkının sözleri olan "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz." notuyla paylaşılan klip tweet'i TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar etiketiyle atıldı.

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

AK Parti'de kongre heyecanı

AK Parti'den büyük kongre için özel klip VİDEO

"SEN BEN YOK HEP BİRLİKTE"

Klipteki şarkının sözleri ise şu şekilde:

İnancımız tam

Aşığız biz bu memlekete

Hayaller bir gönüller bir

Gidiyoruz biz aynı gemide



Sen ben yok hep birlikte

Türkiyem Türkiyem

Tek kalp olacağız biz

Milletçe

Sevgimiz ile saygımız ile

El ele olacağız biz

Sözümüz söz

Umutla dolu yarınlarımız

Bir bir açılsın yollarımız

Hayaller bir gönüller bir

Gidiyoruz biz aynı gemide