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    AK Parti'den büyük kongre için özel klip

    AK Parti'den büyük kongre için özel klip

    AK Parti'nin Twitter hesabından büyük kongre gününe özel yeni bir klip paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 12:54
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    AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre heyecanı yaşanıyor.

    Yeni bir döneme giriş olarak değerlendirilen kongrede parti içinde birçok yenilik bekleniyor.

    "GÜVEN VE İSTİKRAR"

    "Türkiye İçin Güven Ve İstikrar" sloganıyla başlayan kongrede heyecan sürerken, partinin Twitter hesabından güne özel bir klip paylaşıldı.

    Klipteki şarkının sözleri olan "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz." notuyla paylaşılan klip tweet'i TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar etiketiyle atıldı.

    Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    AK Parti'de kongre heyecanı

    AK Parti'den büyük kongre için özel klip VİDEO

    "SEN BEN YOK HEP BİRLİKTE"

    Klipteki şarkının sözleri ise şu şekilde:

    İnancımız tam
    Aşığız biz bu memlekete
    Hayaller bir gönüller bir
    Gidiyoruz biz aynı gemide

    Sen ben yok hep birlikte
    Türkiyem Türkiyem
    Tek kalp olacağız biz
    Milletçe
    Sevgimiz ile saygımız ile
    El ele olacağız biz
    Sözümüz söz

    Umutla dolu yarınlarımız
    Bir bir açılsın yollarımız
    Hayaller bir gönüller bir
    Gidiyoruz biz aynı gemide

    AK Parti den büyük kongre için özel klip #1

    AK Parti den büyük kongre için özel klip #2

    AK Parti den büyük kongre için özel klip #3

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