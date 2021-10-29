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    AK Parti'den cemevleriyle ilgili yeni düzenleme çalışması

    AK Parti'den cemevleriyle ilgili yeni düzenleme çalışması

    Cemevleriyle ilgili bir düzenleme üzerinde çalışan AK Parti, gündemine 3 maddeyi aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 10:06
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısında cemevleri ile ilgili yeni düzenlemeler geleceğinin mesajını vermişti.

    Konu ile ilgili ise AK Parti çalışmalarına başladı.

    Uzun bir süredir ibadethane statüsü almak isteyen cemevleriyle ilgili alternatif planlar hazırlandı.

    Bir dönem Alevi çalıştayları yapan ama bunu sonuca ulaştıramayan AK Parti'nin, bu konu ile ilgili izleyeceği yöntemler de belli oldu.

    KÜLTÜR MERKEZİ STATÜSÜ

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdurkadir Selvi'nin haberine göre şu an gündemde olan 3 maddelik bir düzenleme var.

    Bunlardan birincisi; cemevlerinin ibadethane sayılması taleplerini inceleyen AK Parti, onun yerine cemevlerini ‘Kültür Merkezi’ statüsüne kavuşturulması yönünde çalışmalar yapıyor.

    DEDELERE MAAŞ

    Cemevlerinde görevli dedelerin camideki imamlar gibi maaşa bağlanması yönünde de adım atıldı.

    GİDERLER DEVLETE AİT

    Son düzenleme ise cemevlerininin giderleri konusunda...

    Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması da gündeme alındı.

    AK Parti den cemevleriyle ilgili yeni düzenleme çalışması #1

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