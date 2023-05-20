AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni şarkı: Yok Başka Erdoğan AK Parti, resmi hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf edilen bir şarkıyı paylaştı. Ceyhun Çeliktan ve İstanbul Mehteran tarafından hazırlanan 'Yok Başka Erdoğan' şarkısı milyonlarca kişi tarafından dinlendi.

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Türkiye’nin 28 Mayıs günü vereceği karar, hayati önem taşıyor…

Bunu her fırsatta dile getiren AK Parti’nin lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla AK Parti teşkilatı ise çalışmalarını sürdürüyor.

Seçim şarkıları dilden dile yayılmayı sürdürüyor

Kritik seçimler öncesi siyasetçiler programlarını hız kesmeden sürdürürken bir yandan da partilerin şarkıları gelmeye devam ediyor.

Öyle ki AK Parti, birbirinden farklı seçim şarkılarıyla milyonlara dokunmayı başarıyor.

'Yok Başka Erdoğan'

Müzisyen Ceyhun Çeliktan ve İstanbul Mehteran tarafından hazırlanan 'Yok Başka Erdoğan' şarkısının klibi AK Parti'nin resmi hesaplarından dolaşıma girdi.

Güçlü lider vurgusu yapıldı

Milyonlarca kişinin dinlediği klipte dünyanın içinde bulunduğu küresel şartlar göz önünde bulundurularak istikrara yönelik 'güçlü lider' vurgusu yapılması dikkat çekti.

Dev eserler yer aldı

Paylaşılan anlamlı klipte AK Parti döneminde hayata geçirilen dev eserlerde yer aldı.

Yerli ve milli otomobil Togg, doğalgaz arama gemisi Abdülhamid Han, İstanbul Yeni Havalimanı, Bayraktar Kızılelma, Osmangazi Köprüsü gibi daha birçok dev eser reklam filminde gösterildi.

Büyük beğeni topladı

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf edilen şarkı büyük beğeni topladı.