Türkiye’nin 28 Mayıs günü vereceği karar, hayati önem taşıyor…
Bunu her fırsatta dile getiren AK Parti’nin lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla AK Parti teşkilatı ise çalışmalarını sürdürüyor.
Seçim şarkıları dilden dile yayılmayı sürdürüyor
Kritik seçimler öncesi siyasetçiler programlarını hız kesmeden sürdürürken bir yandan da partilerin şarkıları gelmeye devam ediyor.
Öyle ki AK Parti, birbirinden farklı seçim şarkılarıyla milyonlara dokunmayı başarıyor.
'Yok Başka Erdoğan'
Müzisyen Ceyhun Çeliktan ve İstanbul Mehteran tarafından hazırlanan 'Yok Başka Erdoğan' şarkısının klibi AK Parti'nin resmi hesaplarından dolaşıma girdi.
Güçlü lider vurgusu yapıldı
Milyonlarca kişinin dinlediği klipte dünyanın içinde bulunduğu küresel şartlar göz önünde bulundurularak istikrara yönelik 'güçlü lider' vurgusu yapılması dikkat çekti.
Dev eserler yer aldı
Paylaşılan anlamlı klipte AK Parti döneminde hayata geçirilen dev eserlerde yer aldı.
Yerli ve milli otomobil Togg, doğalgaz arama gemisi Abdülhamid Han, İstanbul Yeni Havalimanı, Bayraktar Kızılelma, Osmangazi Köprüsü gibi daha birçok dev eser reklam filminde gösterildi.
Büyük beğeni topladı
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf edilen şarkı büyük beğeni topladı.