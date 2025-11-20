AK Parti'den İmralı açıklaması: Ziyarete olumlu bakıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti'nin İmralı tavrı bugün netleşti...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Gerekirse İmralı'ya ben giderim." çıkışında bulunmuştu.

Bahçeli'nin açıklamasının ardından Ankara'da gözler cuma gününe çevrilirken, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'ya gitme önerisi için yarın oylama yapması bekleniyor.

TOPLANTI YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlık ettiği kapalı grup toplantısı, saat 15.20 sıralarında başladı.

Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Toplantı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den açıklama geldi. Şen, “Genel değerlendirme yaptık.” dedi.

ABDULLAH GÜLER: "İMRALI KONUSUNDA OLUMLU BAKIYORUZ"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise toplantı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

Arkadaşlarımızla değerlendirdik. İmralı konusuna olumlu bakıyoruz. Bu bir dinleme, komisyonda oylamaya ihtiyaç olmayabilir. İmralı'ya gidecek isim henüz net değil, değerlendirilecek. Komisyonda oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz.

AK PARTİ TOPLANTI ÖNCESİ MHP İLE GÖRÜŞTÜ

AK Parti'deki görüşme öncesinde MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Güler'le bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Yıldız, görüşmenin yarın yapılacak toplantı ile ilgili olmadığını, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Yıldız, yarın komisyonda yapılacak oylamada salt çoğunluğun yeterli olacağını söylerken, AK Partili kurmaylar da, toplantı öncesinde bir durum değerlendirmesi de yaptı.

CHP, ÖZGÜR ÖZEL BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR

CHP MYK da Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Meclis'te toplanacak.

Öte yandan, komisyona üye vermeyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise hem o öneriye, hem de Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" sözlerine tepki gösterdi.

31 ÜYENİN KABUL OYU GEREKİYOR

Bu da İmralı vizesi için 31 üyenin 'kabul' oyu kullanması gerekeceği anlamına geliyor.

Komisyonda AK Parti 22, CHP 11, DEM Parti 5, MHP 4, Yeni Yol grubu 3, TİP, EMEP, DSP, Yeniden Refah, Demokrat Parti ve HÜDA PAR ise birer üye ile temsil ediliyor.

AK Parti’nin olumlu oy vermesi halinde İmralı ziyaretini savunan DEM Parti ve MHP ile birlikte nitelikli çoğunluğa ulaşılabiliyor.

Bu konuda henüz renk vermeyen CHP’nin olumlu oy kullanmasının ise 'kamuoyuna verilecek mesaj' açısından önemli olacağı vurgulanıyor.