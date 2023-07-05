AK Parti'den memur maaşlarına zam teklifiyle ilgili açıklama: Emekliler yer almıyor AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memur zammının yer aldığı kanun teklifinde emekliler için zammın yer almadığını söyledi. Güler, “En alt seviyede olan en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Şu andaki teklifimizde emekliler için zam yer almıyor” dedi.

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ensonhaber.com

Milyonlarca vatandaşın gözü memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamdaydı.

AK Parti cephesinden dün yapılan açıklamada konuyla ilgili kanun teklifinin Meclis tatile girmeden önce TBMM Genel Kurulu'na sunulacağı açıklaması geldi.

En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı belirtilirken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

"En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak"

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor. Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 TL'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."

Kanun teklifinde emekliler için düzenleme yok

Memur maaş zammının yanı sıra emekli maaşlarının ne olacağı da merak ediliyordu.

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

Ancak kanun teklifinde emeklilerle ilgili bir şey olmadığı açıklandı.

AK Partili Güler konuyla ilgili, "En alt seviyede olan en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Şu andaki teklifimizde emekliler için zam yer almıyor." dedi.