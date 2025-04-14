AK Parti'den Nevruz Bayramı teklifi: Meclis'te görüşülecek

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21 Mart, Nevruz Bayramı ilan ediliyor...

Bu kapsamda AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan ilk adım geldi.

KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart'ın Nevruz Bayramı olarak kutlanması için Meclis'e kanun teklifi verdi.

Teklif yasalaşırsa 21 Mart, Nevruz Bayramı olarak kutlanacak.

"BAYRAM İLAN ETMEYE VAR MISINIZ?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart günü yaptığı konuşmada, "Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız?" demişti.

Erdoğan, "Nevruz belli bir etnik grubun değil; Alevisi, Sünnisiyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz'un "Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanması teklifini" mayıs ayındaki Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında gündeme getireceğini söylemişti.

NEVRUZ NEDİR?

Nevruz, doğanın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen, farklı kültürler tarafından yüzyıllardır kutlanan geleneksel bir bayramdır.

Birçok toplum için yeni bir yılın başlangıcı kabul edilen Nevruz, tarih boyunca çeşitli ritüellerle kutlanır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 23 Şubat 2010'da aldığı kararla 21 Mart’ı Uluslararası Nevruz Günü olarak ilan etmiştir.

ORTAK BAYRAM HEDEFİ

Hali hazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'da resmi tatil olan Nevruz Bayramı'nın çalışmaların ardından tüm Türk Dünyası'nın ortak bir bayramı olması ve ortak bir bayram olması hedefleniyor.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu öncülüğünde konuyla ilgili Türki devletlerle görüşmelere başlanacağı kaydedildi.

Çalışmalar kapsamında Nevruz Bayramının tüm Türk dünyasında ortak bir bayram olarak kutlanması gündeme getirilecek.