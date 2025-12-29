AK Parti'den tribünlerde hedef alınan Leyla Zana'ya ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Tarihi adımların atıldığı bu dönemde sembol isimlerden biri sürece karşı grupların provokatif eylemlerine hedef oldu.

16 Aralık 2025'te oynanan Bursaspor ile Somaspor arasında karşılaşmada, bir grup Bursaspor taraftarı Kürt siyasetçi Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi küfürler içeren tezahüratlarda bulundu.

Her fırsatta göçmen karşıtlığı başta olmak üzere ırkçı provokasyonlarla gündeme gelen Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi de bu olayı sahiplenerek bir kampanyaya dönüştürdü.

AMEDSPORLULARI TRÜBÜNDEN SELAMLADI

Kamuoyunda geniş yer bulan tartışmalar devam ederken Zana, dün akşam Diyarbakır'da oynanan Amedspor-Iğdırspor karşılaşmasında tribündeydi.

Alkışlar eşliğinde protokol trübününe gelen Zana kendisini destekleyen taraftarları selamladı. Bu sırada Kürt şarkıcı Civan Haco’nun “Leyla” şarkısı çalındı.

AK PARTİ'DEN LEYLA ZANA'YA ZİYARET

Cumhur İttifakı mensubu birçok siyasetçinin destek açıklamasında bulunduğu Zana'ya karşılaşma öncesi sürpriz bir ziyaret vardı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Zana'yı evinde ziyaret etti.

KÜRTÇE VE TÜRKÇE PAYLAŞIM

Ziyarete ilişkin X hesabından bir paylaşımda bulunan Ataman, "Kıymetli Leyla Zana'ya saygı ziyaretim... Nazik misafirperverliği için teşekkürler..." ifadelerini kullandı.

Ataman, paylaşımını Kürtçe ve Türkçe ifadelerle yaparken ziyaretten de ikili fotoğraf paylaştı.