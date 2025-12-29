Yalova'da çatışmalar sürerken Ümit Özdağ oy peşine düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de göçmen karşıtlığı, ırkçı provokasyon denilince akla gelen ilk isim, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ...

Özdağ bu kez Yalova'da yaşanan çatışmalar esnasında sahneye çıktı.

TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI

Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonu sırasında teröristler, polise ateş açtı ve çatışma çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 polisin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıda 8 polis ile bir bekçi de yaralandı.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Olayla ilgili olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 teröristin ölü ele geçirildiğini söyledi.

Yerlikaya öldürülen teröristlerin Türk vatandaşı olduğu bilgisini verdi.

ÖZDAĞ SAHNEYE ÇIKTI

Yalova’da sokak aralarına sızan teröristlerle Özel Harekat Polislerimiz (PÖH) göğüs göğüse çarpışırken, Ümit Özdağ operasyonun henüz sürdüğü sıcak saatlerde provokatif bir dil kullanmayı tercih etti.

OY PEŞİNE DÜŞTÜ

Bölgedeki okulların tatil edilmesini ve güvenlik önlemlerini diline dolayan Özdağ, devletin terörle mücadelesini hedef alarak, paylaşımının sonuna "Zafer Partisi tek çözüm" notunu düştü.

"SURİYE POLİTİKASININ BİR SONUCUDUR"

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yalova’da 6 saattir devam ve sokak aralarına sıçradığı için bölgedeki 5 okulun bugün tatil olmasına neden olan İŞİD terör örgütü ile çatışma Suriye politikasının bir sonucudur. iŞİD Türkiye’de bu süreçte örgütlendi. Türkiye eyaleti programını yürürlüğe koydu.

Şimdi Ankara’da aylardır İŞİD bomba/suikast timi aranıyor, bulunamıyor ve vatandaşlar yılbaşı öncesinde AVM’lere gitmemesi için “sızdırılan” resmi evraklar ile uyarılıyor. Yalova’da Bursa’dan gelen takviye PÖH unsurlarına rağmen çalışmalar saatlerdir devam ediyor.

Devlet aklını temsil eden Zafer Partisi tek çözüm."

"TÜRK MİLLETİ'NİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Özdağ daha sonraki paylaşımında da şunları kaydetti:

"Yalova’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda şu ana kadar 3 kahraman polisimiz şehit olmuş, 9 güvenlik personelimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına baş sağlığı, yaralı memurlarımıza acil şifalar dilerim. Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun."