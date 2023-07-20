AK Parti’den üç büyükşehir için özel çalışma AK Parti’de gerçekleşen strateji toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerine özel bir sunum yapıldı.

İHA AK Parti’de yerel seçimler için oluşturulan strateji ekibi, kampanya sürecinin belirlenmesi için çalışmalarına başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Sekreter Fatih Şahin ile Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta’dan oluşan ekip dün bir toplantı gerçekleştirdi. Sunumlar yapıldı: 3 büyükşehire ayrı parantez açıldı Toplantıda Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Çiğdem Karaaslan bir sunum gerçekleştirdi. Yavuz’un sunumunda, CHP’de olan belediyelerin geri alınması ele alınırken İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin kazanılması için ayrı bir parantez açıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplantıda anlatılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu tamamlamasından sonra AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirileceği belirtildi. AK Parti’de Mart 2024 yerel seçimleri için adaylık başvurularının kasım ayının ilk haftası, temayül yoklamalarının ise kasım ayının ikinci haftası yapılmasının planlandığı öğrenildi.