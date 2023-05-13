AK Parti'den ücretsiz otobüs seferi: İstanbul dışında oy kullanacak seçmenler taşınacak

AA

İkameti İstanbul dışında olan seçmenler için otobüs seferleri düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, şehir dışında oy kullanacaklar için ücretsiz seferler başlatmaya karar verdi.

Partinin İl Başkan Yardımcısı Recep Aslıyüksek, Zeytinburnu'ndaki AK Parti 2 ve 3. Bölge SKM binaları önünde, basın mensuplarına seferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aslıyüksek, 39 ilçe başkanlıklarına gelen yoğun talebe kayıtsız kalamadıklarını belirterek, şöyle dedi:

Sandığı şehir dışında olan vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla yaklaşık 1000 otobüsle 50 bin vatandaşımızı şehir dışına taşıyacağız. Allah vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar nasip etsin.

Avrupa ve Anadolu yakalarında 6 bölgeden araçların kalkacağını bildiren Aslıyüksek, şunları söyledi:

Yaklaşık 100 aracımız Esenyurt ve Bağcılar bölgesinde. Diğer araçlarımız da SKM ve Anadolu bölgesinde.