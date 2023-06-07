AK Parti'den yeni dönemde ilk asgari ücret açıklaması: Beklentiler karşılanacak 28 Mayıs seçimlerinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan yapılan ilk açıklamada, "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır." dedi.

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Türkiye'de seçimlerin geride kalmasıyla birlikte gözler vaadlere çevrildi.

2023 yılı ilk 6 ayında geçerli olacak net asgari ücret, 8 bin 500 TL olarak belirlendi.

Bir diğer yandan asgari ücretin ardından memur ve emekli zammı için de çalışmalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var." dedi.

Yeni döneme geçen Türkiye'de bunların ardından gözler bir kez daha asgari ücret tutarına çevrildi.

Asgari ücret, memur ve emeklilere yapılması beklenen maaş zamlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi.

"İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız." diye konuştu.

"İlk yapılacak işlerden biri asgari ücret ve memur maaşlarıyla ilgili artış"

Akbaşoğlu konuşmalarında şu ifadelere yer verdi: