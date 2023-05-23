AK Parti'den yeni seçim şarkısı: Bu alemde Reis'i tek geçerim 28 Mayıs seçimi öncesi AK Parti'nin yeni seçim şarkısı, 'Ben bu alemde Reis'i tek geçerim.' oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen desteği gözler önüne seren video, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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14 Mayıs seçim sonuçları, milyonları bir kez daha sandığa götürüyor.

İlk turda Cumhurbaşkanı adayları yeterli oy oranına ulaşamadı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 oy oranına, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 44,88 oya ulaştı.

Bir seçimden daha galip çıkarak en yakın rakibine açık ara fark eden Cumhurbaşkanı, deprem bölgesinden de tam destek aldı.

Bu sonuçların ardından muhalefette dengeler bozuldu.

AK Parti'den yeni seçim şarkısı

İkinci tur çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti’nin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Öte yandan AK Parti teşkilatı da seçim şarkıları ve reklamlarıyla büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

"Ben bu alemde Reis'i tek geçerim"

Kritik seçimler öncesi yeni seçim şarkısını duyuran AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Milyonlara dokunan şarkı resmi hesaplarında dolaşıma girerek kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Gencinden yaşlısına, çiftçisinden esnafına, mitinglerdeki coşkuya yer verilen video, "Ben bu alemde Reis'i tek geçerim." sözleriyle paylaşıldı.