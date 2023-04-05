AK Partili Hamza Dağ noktayı koydu! İlk turda Cumhurbaşkanımız yüksek bir oyla kazanacak Muhalefet cephesinin anket dezenformasyonuna tepki gösteren Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri ilk turda yüksek bir oy oranıyla kazanacağı vurgusu yaptı.

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Türkiye seçimlere adım adım yaklaşıyor...

Seçime az bir süre kala partiler ise anket çalışmalarını sürdürüyor.

Bu süreçte her gün onlarca farklı farklı anketler yayınlanarak seçimlere yönelik bir çıkarımda bulunuluyor.

Yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin birinci sırada yer alması özellikle muhalefetin canını sıkmakta.

Bu sebepten dolayı Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masanın oy oranlarını yükselten anket firmaları günlük anketler yayınlamakta.

Hamza Dağ son noktayı koydu

Haber Global kanalında Erdinç Özyılmaz'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, anketlere ilişkin son noktayı koydu.

"Bu siyaset bilmemektir"

Muhalefetin seçimi ilk turda yüzde 55-60 oy oranı ile kazanma iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, "Bu ya siyaset bilmemektir, ya matematik bilmemektir ya da sosyoloji bilmemektir." diyerek ifade etti.

"İlk turda Cumhurbaşkanımız yüksek bir oyla kazanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda yüksek bir oy oranıyla seçimlerden zaferle çıkacağını belirten Dağ, şu ifadeleri kullandı:

Yüzde 55-60 olması gerekiyor normalde ya, onlar düşünürken 150 üzerinden topluyorlar. Ben 4 yıl AR-GE Başkanlığı yaptım. Kim ne kadar, nereye gider bunları görüyoruz. Burada matematik olarak dahi bunun bir imkanı olmadığını bilmeleri lazım. Biz anket yaparız. Seçim dönemi 3-4 günde bir yaparız ama anket dediğiniz mesele kendi parti içi stratejinizi ortaya koymak için yapılan bir çalışmadır. Ben 1-2 yıldır anket yayınlayanları görüyorum. Seçim yaklaştıkça doğru söylemeye başladılar. Seçim yaklaştıkça anketler de bizim önde olduğumuzu söylemeye başladılar. Uluslararası anketler de bunu söylemeye başladı. İlk turda Cumhurbaşkanımız bu seçimi diğer seçimden daha yüksek bir oyla kazanacaktır.

"Seccadenin anlamını hala kavrayamamış bir CHP zihniyeti var"

Seccade tartışmaları içinde görüşlerini açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ şu tepkide bulundu:

Biz anlık takip yapıyoruz tabii ki hem ulusal hem yerel medyada. Düzce'de bir aday adayının yerel medyada PR'ını yapmak için fotoğraf çektirdiği yer aldı. Ben haberi gördüm. Haber üzerinde biz hep dezenformasyona maruz kaldığımız için 1-2 saat bu montaj mı diye araştırmasını yaptırdık. Bunu değerlendirin dedik. Montaj olmadığı denilince ben tweet attım. Sonrasında işler farklı noktaya gitti. Seccadenin anlamını hala kavrayamamış bir CHP zihniyeti var, Kılıçdaroğlu var, medyası var, sözcüleri var. Bunun ciddi bir hassasiyet doğuracağının düşünülmemesi mümkün mü? Kılıçdaroğlu bu konuda istismar yapıyor. Her gün ayetler okuyup da icraata geçtiğinizde seccadeye ayakkabı ile basıyorsunuz. Ben komplo olduğu düşüncesinde değilim.

AK Parti'de 3 dönem kuralı

Bu seçimlerde AK Parti'de uygulanacak 3 dönem kuralı içinde görüşlerini açıklayan Dağ, bu durumun siyasete veda etmek olmadığını belirtti.

Kurala takılanların güç toplayarak tekrar döneceklerini vurgulayan Dağ şöyle devam etti:

AK Parti 21 yıldır bu ülkeye iktidar olarak hizmet veriyor. AK Parti, 20 sene daha bu ülkeye hizmet etmesi gerekir. Bu kadroların 20 sene daha hizmet edecek şekilde var olması gerekir. Biz şimdi 3 dönem kuralı ile bazı arkadaşlarımız siyaseten kenara çekilmiş değiller. Bundan sonraki dönemler için güç toplayarak bu işe başlama durumu söz konusu olacak. 3 dönem kuralı olan arkadaşlar siyasete veda etmiyor, ara veriyor. Ben 3 dönemim. 3 dönem kuralının uygulanması gerektiğini düşünüyorum, tüm vekillerimizin adaylık başvurusu yapması gerekiyor dendiği için aday adaylığı başvurusu yaptım.

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı

Dün gece işgalcı İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara tepki gösteren Hamza Dağ tepkisinde şunları belirtti: