Millet İttifakı’nda milletvekilliği için ortak liste çalışmaları sürüyor: Kriz kapıda 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri için çalışmalar sürüyor. Ortak liste ile seçime girmeye çalışan Millet İttifakı'nda CHP, masadaki küçük partilere büyükşehirlerden yer açmayacak.

ensonhaber.com

Türkiye kritik seçimler için gün sayıyor...

Deprem felaketinde yaralar sarılmaya çalışılırken, bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin hazırlıkları sürüyor.

Cumhurbaşkanı adayları belirlenmişken yeni gündem ise milletvekilliği listeleri.

9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri öncesi partilerde ve ittifaklarda çalışmalar hız kazandı.

Bu kapsamda Millet İttifakı'nda şimdi krizin adı; ortak liste...

CHP'nin ortak liste isteği

CHP bu kapsamda mümkün olduğu en yüksek sayıda milletvekili çıkartılabilmesi için olabildiğince seçim bölgesinde ortak liste ile seçime girilmesinden yana.

Aynı zamanda kendi listelerinden diğer partilerden isimlerin de seçime girebilmesine sıcak bakan CHP'ye karşılık İyi Parti bu tutuma yanaşmıyor.

Hangi partiye kaç vekil vaat edildi

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı pazarlıkta masadaki ortaklarına verdiği vekil sayıları şu şekildeydi;

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne 20 vekil, Saadet Partisi'ne 10 vekil, Demokrat Parti'ye ise 4 vekil.

Kılıçdaroğlu çark etti

Aday olarak açıklanmadan önce bu partilere 54 vekil sözü verdiği iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun, aday olarak açıklanmasının ardından çark ettiği ve DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye toplam 11 koltuk teklif ettiği belirtildi.

Bu duruma DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sert tepki gösterdiği ve 20 vekilde ısrar ettiği öğrenildi.

'İttifak içinde ittifak' stratejisi

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, 'ittifak içinde ittifak' stratejisini ortaya atmıştı.

Olumsuz sonuçlandı

Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin seçime ortak girme ihtimaliyle ilgili konuşulan "ittifak içi ittifak" önerisi görüşmeleri sonuç vermedi.

Cumhuriyet'e konuşan parti yetkilileri, bu durumun bazı illerde ittifak içi ittifak olmayacağı anlamına gelmediğini söyledi.

İl bazında çalışmalar sürüyor

6’lı masanın kurmayları, "Örneğin bazı illerde Gelecek Partisi Saadet ile birleşir, bazı illerde CHP aday göstermez başka bir partinin adayı gösterilir. Buna il bazında bakılır. Partiler çalışmalarına son şeklini veriyor." bilgisini aktardı.

İyi Parti kritik konumda

Millet İttifakı'nda ortak liste çalışmalarında ise kritik partinin İyi Parti olması bekleniyor.

İyi Parti’nin yaklaşık 71 ilde kendi listeleriyle seçime girmek istediği belirtilirken diğer 10 ilde de ittifaka açık olduğu kaydedildi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre İyi Parti; Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt’un da aralarında yer aldığı 9 ilde ortak listeye onay verdi.

CHP'den büyükşehir resti

CHP'nin ortak listede garanti illerde sadece kendi vekillerine yer açmak istemesi sonrası masadaki 6 parti de 30 büyükşehirde kendi logo ve adaylarıyla seçime girmeye hazırlanıyor.

"42 ilde ortak çalışma gereği görünüyor"

Toplam milletvekili sayısı 124 olan 42 ile ilişkin de bilgi veren kurmaylar şu açıklamada bulundu:

Bu illerin 1-2-3 ve 4 olarak değişen milletvekili kontenjanları var. Diğer 39 ilin de toplamda 476 milletvekili var. Yani 42 ilde ortak çalışma gereği görünüyor. 42 ilin elbette ittifak olamaz. Ancak hepsine tek tek bakılır. Belki 10’unda ittifak olur, belki daha fazla olur. Bunlar değerlendirilecek.

Kabinede görev alacaklar milletvekili olamayacak

Kabinede olması düşünülen isimlere ilişkin de görüşlerini açıklayan yetkililer, "Kabinede görev alacaklar 6 partiden de aday gösterilmez. Bir iki kişi bile olsa milletvekilliğinden istifa edip bakanlığa geçmesini istemiyoruz." değerlendirmesi yapıldı.