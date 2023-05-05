AK Partili Özlem Zengin ile CHP'li Engin Altay birlikte türkü söyledi Silivri'de karşılaşan Özlem Zengin ve Engin Altay, gençlerle beraber 'Gesi Bağları' türküsünü seslendirdi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin tek gündemi olan seçimlere 9 gün kaldı.

Partiler çalışmalarına ara vermeden devam ederken, vekil adayları da bölgelerine ziyaretlerini sürdürüyor.

İstanbul 3. bölgede seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Silivri'de karşılaştı.

Sokak müzisyenleriyle de denk gelen iki siyasetçi, onlara Gesi Bağları türküsünü söyleyerek eşlik etti.

O anları Özlem Zengin sosyal medya hesabından "Ve bu karşılaşmaya şarklılarıyla eşlik eden Silivrili Gençlerden şahane "Gesi Bağları" yorumu… Çok teşekkür ediyoruz..." diyerek paylaştı.

Bunun üzerine Engin Altay da "Özlem Hanım, ikimizin de sesi güzel gibi ne dersiniz? Gelin hep birlikte bence milletin sesini dinleyelim." yanıtını verdi.

"Milletin sesini dinlediğimiz için 21 yıldır iktidardayız"

Özlem Zengin ise bu cevaba, "Engin Bey… Biz zaten Milletimizin sesini dinlediğimiz için 21 yıldır iktidarız… Ve can kulağıyla dinlemeye devam edeceğiz." diyerek karşılık verdi.