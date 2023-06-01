AK Partili Seda Sarıbaş vekil kaydını yaptırdı Meclis'te kaydını tamamlayan eski Türkiye güzeli AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, ülkesine hizmet etmek için heyecanlı olduğunu vurguladı.

AA & Ensonhaber

TBMM'de yeni dönem milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor.

Şeref Holü'nde kurulan masalarda milletvekilleri banka hesabı, halkla ilişkiler, parmak izi, mazbata gibi işlemlerini yaptırıyor.

2006'da düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'nda "Veet Türkiye Güzeli" seçilen AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş da bugün Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı ve gazetecilere açıklama yaptı.

"Heyecanımız dorukta"

28. Dönem Aydın Milletvekili olarak Meclis çatısı altında memleketini, Türkiye'yi temsil etme fırsatının olduğunu ifade eden Sarıbaş, şunları söyledi:

Onurlu, gururluyuz; en önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse üzerimize düşen görev ne ise canla başla çalışacağız. Heyecanımız dorukta.

Sarıbaş'a rozetini eşi Serhat Sarıbaş taktı.