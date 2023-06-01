AK Partili Serkan Bayram'dan yeni bakanlık sinyali: İnşallah engelliler bakanlığımızı da göreceğiz Yeni kurulacak kabine merak konusu olurken AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bayram, İnşallah bundan sonraki 'Türkiye Yüzyılı' engelli valimizi de büyükelçimizi de engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak" dedi.

DHA

14 Mayıs’ta yapılan 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ardından mazbatasını alan milletvekilleri TBMM'de kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor.

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Serkan Bayram, kayıt işlemlerine kendisi gibi engelli olan ortopedik engelli Mükremin Turan ve görme engelli Burak Coşkun ile geldi.

28'inci dönemin kendisinin 3'üncü dönem milletvekilliği olduğunu hatırlatan Serkan Bayram, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

"Engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak"

Yeni kurulacak kabine konusunda da görüşlerini açıklayan Bayram şu ifadeleri kullandı:

İnşallah bundan sonraki 'Türkiye Yüzyılı'; engelli valimizi de büyükelçimizi de, engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak. 6 Şubat depreminde nice kardeşlerimiz engelli kaldı, onların da yaralarını saracağız.

"Engelli kardeşlerimiz mülakatı kazandılar"

Adli hakim ve savcıların mülakatlarının bugün açıklandığını söyleyen Bayram şöyle devam etti:

Bu işin mağduru olarak geçmişte 84 puan aldım. HSK Kanunu'nun 8'inci maddesinde, 'Alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunmaması' ibaresinden elenmiştim. Sağ olsun, Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde 5'inci Yargı Paketi'nde, bütün partilerimizin de katılımıyla bu maddeyi Meclis'imizde değiştirdik. Artık engelli kardeşlerimize de hakimlik ve savcılık yolu açılmıştı. İlk sınav yapıldı ve sınavda şu anda yanımda olan engelli kardeşlerimiz mülakatı kazandılar. Türk siyaseti ve insanlık onuru açısından çok önemli bir gelişmedir. İnşallah bundan sonraki 'Türkiye Yüzyılı'; engelli valimizi de büyükelçimizi de engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak. 6 Şubat depreminde nice kardeşlerimiz engelli kadı, onların da yaralarını saracağız.

Bayram ayrıca hayatını anlatan 'Buğday Tanesi' kitabından uyarlanan aynı isimdeki filmin, 15 Haziran'da dijital bir platformda izleyiciyle buluşacağını söyledi.