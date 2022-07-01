Mevcut milletvekili maaşlarının az olduğunu ve borçlandığını ifade eden AK Partili Zülfü Demirbağ, "Bu maaşlarla vekillik yapmak çok zor" dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, TV42’deki Sümen Altı programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demirbağ, Türkiye'deki ekonomik duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İki kilo et yiyorsak..."

Geçtiğimiz yıl kurlardaki dalgalanma sonucu vatandaşlara önerilerde bulunurken, "Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız." sözleriyle gündeme gelen Demirbağ, bu sefer milletvekili maaşlarının azlığından yakındı.

AK Partili Zülfü Demirbağ vekil maaşlarından yakındı VİDEO

"Bu maaşlarla vekillik yapılmaz"

An itibarıyla 40 bin TL civarında olan milletvekili maaşlarını az bulduğunu ve danışmanlarından borç alarak ayı tamamladığını ifade eden Debirbağ, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Şu anda utanıyorum ki, danışmanıma ‘Oradan 2-3 bin lira getirin. Niye? Danışmanlarıma borçlanmışım maaşımı bekliyorum. 15 gün sonra alacağımız bayram öncesi maaşı bekliyoruz. Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz. Çok zor.

"Belediyedeyken daha iyi durumdaydım"

Ben İstanbul Belediyesi’nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum, bir denetim, bir yönetim. Valla şu ankinden çok çok iyiydi benim durumum. İki tane de kooperatife girdim, ev sahibi oldum ben İstanbul’da. Şimdi mümkün değil, nasıl yapacaksınız?"

AK Partili Zülfü Demirbağ: Ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz