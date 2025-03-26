AK Partililere 'toplu katliam' çağrısı yapan İlker Canikligil tutuklandı

AA

Türkiye'de gündem son bir haftadır İBB'ye yapılan yolsuzluk soruşturması sonrası başlayan sokak eylemleri...

İmamoğlu'nun da tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrılarıyla sokaklar karıştı..

CHP'nin yarattığı kaostan faydalanmak isteyen bazı figürler, hedef gösterme, küfür ve nefret söylemleriyle AK Partilileri hedef alıyor..

Bunlar biri de yönetmen İlker Canikligil idi.

YouTube yayınları ile tanınan yönetmen İlker Canikligil, küfrettiği için gelen tepkilere karşı açtığı yayında ise bu kez bir filme referans vererek toplu katliam çağrısında bulundu.

Büyük tepki çeken bu nefret söyleminden sonra emniyet harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'da yayınladığı videoda alt sınıf olarak adlandırdığı bir kesime karşı "order 66" (toplu katliam) uygulaması çağrısında bulunan ve sosyal medya hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar." şeklinde paylaşım yapan Canikligil, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Canikligil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

Savcılıktaki işlemleri sona eren şüpheli, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkemede ifadesi alınan İlker C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEVK YAZISINDA SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMA YER VERİLDİ

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin X isimli sosyal medya platformunda yayımlanan, 2 erkeğin konuştuğu anlara ilişkin 2 dakika 34 saniyelik video içeriğine ve kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi.

Şüphelinin sosyal medya paylaşımıyla "toplumun bir kısmını, siyasi seçimlere katılan ve oy veren seçmene veya belli bir düşünceye sahip kesimini aşağılayarak hedef haline getirdiği" aktarılan yazıda, ayrıca bu kesimlere yönelik katliam yapılması gerektiğini beyan edip, suç işlenmesini tahrik ettiği belirtildi.

Yazıda, şüphelinin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, atılı suçların vasıf ve mahiyetiyle kanunda yazılı cezanın alt ve üst sınırları birlikte değerlendirildiğinde tutuklama nedeninin bulunduğu kaydedildi.