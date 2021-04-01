Tek bildikleri heykel diye başlayan videoda, AK Parti'nin icraatları sıralanıyor.

AK Parti, 1 Nisan için CHP'nin heykel hizmetlerine göndermede bulunarak bir video hazırladı.

"Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatlar" ifadesiyle başlayan görüntülerde önce heykel açılışları izleyenlerin karşısına geldi.

Ardından "Tabii ki bu bir şakaydı, işte şimdi gerçekler" denildi ve AK Parti döneminde gerçekleştirilen projeler sıralandı. Video, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebessümüyle bitiyor.

AK Parti'nin 1 Nisan şakasında heykel var VİDEO

VİDEODA MANŞETİMİZ VAR

AK Parti tarafından hazırlanan videoda, Ensonhaber.com'un manşeti de kullanıldı.

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