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    AK Parti'nin 1 Nisan şakasında heykel var

    AK Parti'nin 1 Nisan şakasında heykel var

    Tek bildikleri heykel diye başlayan videoda, AK Parti'nin icraatları sıralanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 12:46
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    AK Parti, 1 Nisan için CHP'nin heykel hizmetlerine göndermede bulunarak bir video hazırladı.

    "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatlar" ifadesiyle başlayan görüntülerde önce heykel açılışları izleyenlerin karşısına geldi.

    Ardından "Tabii ki bu bir şakaydı, işte şimdi gerçekler" denildi ve AK Parti döneminde gerçekleştirilen projeler sıralandı. Video, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebessümüyle bitiyor.

    AK Parti'nin 1 Nisan şakasında heykel var VİDEO

    VİDEODA MANŞETİMİZ VAR

    AK Parti tarafından hazırlanan videoda, Ensonhaber.com'un manşeti de kullanıldı.

    AK Parti nin 1 Nisan şakasında heykel var #1

    Mersin'de heykeller bu kez çocuklar için yapılıyor

    AK Parti nin 1 Nisan şakasında heykel var #2

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