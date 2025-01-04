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AK Parti'de kongre süreci devam ediyor...

Bir taraftan il kongreleri sürerken diğer tarafta da büyük kongre için hazırlıklar sürüyor.

TARİH BELLİ OLDU

AK Parti’nin büyük kongre tarihi belli oldu.

Partiyi seçimlere taşıyacak kadro ve yönetimin belirleneceği büyük kongre, 23 Şubat Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

İSTANBUL VE ANKARA

Ayrıca, il kongrelerinin tarihleri de netleşti.

Ankara İl Kongresi 5 Şubat Çarşamba, İstanbul İl Kongresi ise 8 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK

Ankara'da düzenlenecek kongreye, Türkiye'nin dört bir yanından partililerin yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Kongrenin tarihi, partiyi seçimlere taşıyacak önemli kararların alınacağı süreç olarak dikkat çekiyor.