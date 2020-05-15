AK Parti'nin İş Bankası hazırlığı Kılıçdaroğlu'na soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesinin Türkiye'ye maliyetinin olacağını söyledi.

Siyasetin gündeminde İş Bankası hisseleri var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi için kurmaylarına talimat verdi.

Sürecin hızlandırılmasını isteyen Erdoğan, kısa süre içerisinde bu çalışmanın sonlandırılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talimatına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi.

CHP'YE AKTARILAN PARA YOK

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'e konuşan CHP Lideri, "CHP'ye aktarılan bir para yok. Benim anladığım İş Bankası'nın prestijini kullanmak istiyorlar ama bunu yapmanın Türkiye'ye maliyeti ağır olacak.

YÖNETİMDEKİ CHP'LİLER

İş Bankası Yönetim Kurulu'na CHP tarafından atanmış isimler ABD'de master yapmış, hesap uzmanlığı yapmış, devletin en önemli görevlerinde bulunmuş, bağımsız isimlerdir. Bu isimler, AK Parti iktidarı döneminde bürokrat olarak çalıştılar." ifadelerini kullandı.