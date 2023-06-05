AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Numan Kurtulmuş oldu
AA & Ensonhaber

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık süreci başlıyor.

Milletvekillerinin yemin töreninde Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli, geçici başkanlık görevini üstlenmişti.

Genel Kurulu, 7 Haziran’da geçici Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı’nda toplanacak.

Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak.

Bu kapsamda Meclis'teki gruplar Meclis Başkan adaylarını belirliyor..

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı adayı Kurtulmuş

AK Parti ve grubu, Meclis Başkanlığına Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.