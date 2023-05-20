AK Parti'nin meydanları coşturan şarkısı: Dombra Sandıklarda gösterilen başarının ardından 'Dombra' müziği tekrar dolaşıma girdi. AK Parti döneminde yapılan eserlerin yer aldığı anlamlı klip büyük beğeni topladı.

ensonhaber.com

Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandık başına giderek vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Sandıklardan çıkan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Meclis’te çoğunluğu sağlarken Cumhurbaşkanlığı için adaylar şart olan yüzde 50 artı bir oyu alamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.5’te kalırken Kılıçdaroğlu yüzde 44.9, Sinan Oğan ise yüzde 5.2 oy aldı.

Bu sonuçlarla birlikte seçimler ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye teveccüh gösterildi

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye müthiş bir teveccüh gösterdi.

Kazanılan seçim sonrası, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri tekrar AK Parti teşkilatı karar ve azimle çalışmalara başladı.

Şarkılar dilden dile yayılıyor

Kritik seçimler öncesi siyasetçiler programlarını hız kesmeden sürdürürken bir yandan da partilerin şarkıları dilden dile dolanmaya devam ediyor.

Öyle ki AK Parti, birbirinden farklı seçim şarkılarıyla milyonlara dokunmayı başarıyor.

'Dombra' yeni bir kliple dolaşıma girdi

Her seçim döneminde vatandaşların dilinden düşmeyen 'Dombra' şarkısı, yeni bir kliple sosyal medyada dolaşıka girdi.

Dev eserler yer aldı

Paylaşılan anlamlı klipte AK Parti döneminde hayata geçirilen dev eserlerde yer aldı.

Yerli ve milli otomobil Togg, doğalgaz arama gemisi Abdülhamid Han, İstanbul Yeni Havalimanı, Bayraktar Kızılelma, Osmangazi Köprüsü gibi daha birçok dev eser reklam filminde gösterildi.

Büyük beğeni topladı

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf edilen şarkı büyük beğeni topladı.