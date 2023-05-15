AK Parti'nin miletvekili adayı Hulki Cevizoğlu Meclis'e girdi Kamuoyunun yakından tanıdığı gazeteci Hulki Cevizoğlu, AK Parti vekili olarak yeni dönemde TBMM'ye gidecek.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimlerine göre miletvekili seçilen isimler belli olmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne AK Parti Milletvekili aday listesinden giren gazeteci Hulki Cevizoğlu, TBMM'ye girmeyi başardı.

İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday gösterilen Cevizoğlu, 600 milletvekili arasına adını yazdırdı.

Hulki Cevizoğlu kimdir?

Mustafa Hulki Cevizoğlu, 1 Mayıs 1958 yılında Giresun'da doğdu.

Aslen Tirebolu kökenli. Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı olan Cevizoğlu; 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "Siyaset Bilimi" lisansı ve ardından "İşletmecilik" yüksek lisansını tamamladı.

1981'de gazeteciliğe başladığı Hürriyet'te 8 yıl çalıştıktan sonra çeşitli birçok basın kuruluşunda muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. 1994'te başladığı Ceviz Kabuğu programına 2 yıllık zorunlu ara verdi.

Bağımsız adaylıkları oldu

22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. bölgeden bağımsız milletvekili adayı oldu. 23 Kasım 2009 tarihinde Demokratik Sol Halk Parti (DSHP) Kurucu Genel Başkanı oldu ve 13 Ocak 2010 tarihi itibarıyla 39 gün başkanlık yaptıktan sonra istifa etti.

Hulki Cevizoğlu, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı oldu. 2015 genel seçimlerinde ise Vatan Partisi'nden İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı oldu.

Kendisi ile özdeşleşen "Ceviz Kabuğu" programı ile birçok ödüle layık görüldü. Hulki Cevizoğlu'nun yayınlanmış 1.100 adet köşe yazısı, 54 kitabı, ulusal ve uluslararası bilimsel hakemli dergi ve kitaplarda makale ve kitap bölümleri bulunuyor. Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu evli ve 1 çocuk babası.