AK Parti sosyal medya hesaplarındaki logosunu, , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle değiştirdi.

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda, Simay isimli çocuğun 23 Nisan için tasarladığı AK Parti logosunun hikayesi anlatıldı

Simay'ın, tasarladığı logoyu AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan'a yollaması üzerine tasarım çalışması başlatıldı.

Yapılan tasarımla, AK Parti'nin resmi hesaplarına, 23 Nisan'a özel olarak Simay'ın hazırladığı logo konuldu.

"SİMAY'IN HAYAL GÜCÜNE BIRAKIYORUZ"

AK Parti'nin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bugün logomuzu Simay'ın emeğiyle işlediği hayal gücüne bırakıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" denildi.

AK Parti’nin sosyal medya hesaplarında 23 Nisan logosu değişimi VİDEO







