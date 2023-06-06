AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş başvurusunu yaptı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık süreci başlıyor.

Milletvekillerinin yemin töreninde Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli, geçici başkanlık görevini üstlenmişti.

Genel Kurulu, 7 Haziran’da geçici Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı’nda toplanacak.

Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak.

Bu kapsamda Meclis'teki gruplar Meclis Başkan adaylarını belirliyor..

AK Parti ve MHP grubu, Meclis Başkanlığına Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.

Ayrıntılar gelecek...