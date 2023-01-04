AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 241 bin 230 oldu

AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 241 bin 230 oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Yargıtay'ın paylaştığı siyasi partilerin üye sayılarındaki son duruma göre, AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 241 bin 230 olduğunu bildirdi.

Yargıtay, siyasi partilerin üye sayılarındaki son durumu kamuoyuyla paylaştı…

Buna göre AK Parti'nin üye sayısının, seçime kısa bir süre kala arttığı görüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından, üye sayısı ile ilgili bir değerlendirmede bulundu.

AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 241 bin 230 oldu

Açıklanan rakamlara göre, AK Parti üye sayısının 11 milyon 241 bin 230 olduğunu aktaran Kandemir, "Tüm siyasi partilerin üye sayılarının toplamının 4,5 katı üyesi ile AK Partimiz, tarihte bugüne kadar bir siyasi organizasyonun ulaştığı en yüksek üye sayısına erişmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

AA’da yer alan habere göre siyasi partiler için üyeliğin, seçmenle kurulan güçlü bağ ve güvenin sembolü olduğunu vurgulayan Kandemir, şunları kaydetti:

“Partimiz, ülkemiz siyasetinde en geniş tabana oturdu”

“Bizim için üyelik nicel bir anlam ifade etmenin ötesinde; kapı kapı dolaşmanın, gönül birlikteliği sağlamanın bir ürünüdür. Partimiz her meslek grubundan, her sosyolojiden, her yaştan, her toplumsal kesimden üyesiyle ülkemiz siyasetinde en geniş tabana oturmuştur ve yola çıkarken kendisini nitelediği haliyle milletin partisi olmaya devam etmektedir. Üyelik, bir siyasi yapı ile kurulan en kalıcı, en onurlu, en samimi, en güzel bağdır. Partimizin, bizim için en değerli makamında bulunan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.





“Demokrasimizi büyütmeye devam edeceğiz”

11 milyon 241 bin 230 kişilik geniş bir aile olmanın mutluluğu ile bu birlikteliğin inşasında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza, ana kademe teşkilatlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde, dünyaya örnek teşkilat modelimiz ile yeni üyeler, gönüller kazanarak partimizi, demokrasimizi büyütmeye devam edeceğiz."

Diğer partilerin üye sayıları

Yargıtay, AK Parti ile birlikte ana muhalefet ve diğer partilerin de üye sayısını açıkladı.

Buna göre diğer partilerin üye sayıları şu şekilde oldu:

CHP: 1 milyon 369 bin 430

İYİP: 617 bin 513

MHP: 464 bin 92

DP: 364 bin 344

YRP: 269 bin 391

SP: 265 bin 738

DEV: 177 bin 454

BBP: 119 bin 237

GP: 76 bin 182

HDP: 45 bin 302

DSP: 27 bin 295