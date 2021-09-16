AK Parti'nin 56 maddelik yeni ekonomi paketinin ayrıntıları

AK Parti'nin hazırladığı ve küçük esnafa da vergi muafiyetinin sağlanacağı 56 maddelik kanun teklifi, Meclis'e sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti tarafından hazırlanan yeni ekonomi paketi düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis'e geliyor.

Daha önce açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nde, yasa gerektiren düzenlemeler için hazırlanan kanun teklifi 56 maddeden oluşuyor

56 maddelik kanun teklifinde öne çıkan en dikkat çekici madde ise, cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnafa sağlanacak vergi muafiyeti.

NTV'den Özgür Akbaş'ın haberine göre kanun teklifinde yer alan maddelerden birkaçı şu şekilde;

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

Cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. Vergi muafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsıyor.

TARIMSAL DESTEKLERE VERGİ MUAFİYETİ

Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak, vergi alınmayacak.

YOUTUBER'LARA VERGİ KOLAYLIĞI

İnternet üzerinden para kazananlara da kolaylık getiren bir düzenleme var. Özellikle YouTuber’lara vergi kolaylığı getiriliyor.

DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU

Yayınladıkları videolardan reklam alarak para kazananlar vergi mükellefi haline geliyordu ve defter tutma zorunluluğunu vardı bu kaldırılıyor, vergi mükellefi olacaklar yine ama banka onlara yatan parayı doğrudan stopajını kesecek.

Yani vergi sorumlusu banka olacak, kişinin özel hesabı üzerinden stopaj kesilecek.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ ÜCRETİ

Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü kaldırılıyor. Meslek liselerine ara elemana teşvik edilmesi uygulamasında sanat okullarında okuyanlar iş yerlerinde staj yapıyorlar ve 767 lira veriliyordu ve bu paranın üçte 1'ini işveren tarafından ödeniyordu artık bu düzenleme ile tamamını devlet ödeyecek ve rakamın bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

SINIFA GÖRE RAKAM ARTACAK

Kalfalıkla ilgili de lisedeki 9-10-11-12. sınıflar okuyup kalfalık yapanların aldığı rakam artılacak ve yeni düzenleme ile bu öğrencilerin aldıkları kalfalık parasının üçte ikisini işveren ödüyordu artık tamamını devlet ödeyecek.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

Geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir yılda 4 kez veriliyordu, burada bir değişikliğe gidiliyor yılda 4 kere değil 3 kez beyanname verilecek ve beyanname verme dönemleri de 1 ay erkene çekiliyor.