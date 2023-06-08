Akaryakıta çifte zam geliyor: Benzine 2 lira 70 kuruş.. İnişli çıkışlı devam eden akaryakıt fiyatlarında, 9 Haziran Cuma itibariyle benzin grubuna 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş zam bekleniyor.

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Döviz kurlarındaki dalgalanma sürüyor...

Bu nedenle benzin ve motorin fiyatları her gün değişkenlik gösteriyor.

Türkiye'de bir inip, bir çıkan akaryakıt ücretleri, sürücüler tarafından da yakından takip ediliyor.

Son dönemlerde benzin ve motorin fiyatları artışa geçmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

Zam geliyor...

9 Haziran Cuma gününden itibaren akaryakıt litre fiyatlarına gelecek olan zam şu şekilde:

Benzin grubuna 2 lira 70 kuruş, motorin grubuna ise 1 lira 37 kuruş zam geliyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,74 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,29 liradan satılıyor.