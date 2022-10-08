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    Akbank uygulamasında mükerrer ekstre sorunu yaşanıyor

    Bazı Akbank müşterilerinin kredi kartı işlemleri ekstrelere mükerrer yansırken konuya ilişkin bankadan yapılan açıklamda, bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı vurgulandı.
    • 08.10.2022 - 16:50
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    Akbank uygulamasında mükerrer ekstre sorunu yaşanıyor

    Akbank müşteri, bugün bir sorun ile karşılaştı.

    Bazı Akbank müşterilerinin kredi kartı işlemleri, ekstrelere mükerrer (tekrar eden) yansıdı.

    Bazı Akbank müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstrelere mükerrer yansıması üzerine kurum tarafından açıklama yapıldı.

    "Aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz"

    Akbank tarafından yapılan açıklamada; sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiği, müşterilere de bu konuda bilgilendirme yapılmaya devam edildiği ifade edildi.

    Açıklamada ise ''Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.'' sözlerine yer verildi.

    Akbank uygulamasında mükerrer ekstre sorunu yaşanıyor #1

     

    "Limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır"

    Bu açıklamanın ardından, Akbank Twitter hesabından son durumla ilgili bir paylaşım daha yapıldı.

     

    Paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

    "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz."

    Akbank uygulamasında mükerrer ekstre sorunu yaşanıyor #2

    Akbank uygulamasında mükerrer ekstre sorunu yaşanıyor #3

    Akbank uygulamasında mükerrer ekstre sorunu yaşanıyor #4


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