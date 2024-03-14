Akbelen'deki tarım arazisine maden sahası kurulması kararı yürürlükten kaldırıldı

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Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin linyit madeni sahası olarak kullanılmasına izin veren karar yürürlükten kaldırıldı.
İlgili kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
Kararda, "11 Mart 2024 tarihli ve 8247 sayılı Cumhurbaşkanı kararının yürürlükten kaldırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.
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