Milli Savunma Bakanlığı, 8-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’nın başladığını duyurdu.
TATBİKATTAN GÖRÜNTÜLER
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tatbikata dair görüntülerin yer aldığı bir video da yayımlandı.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Paylaşımda, tatbikatın detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında gerçekleştirilen tatbikata kara, deniz ve hava unsurlarımız katılıyor.