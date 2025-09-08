Abone ol: Google News

Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı

KKTC ile ortak düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’nın resmen başladığı açıklandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 16:51

Milli Savunma Bakanlığı, 8-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’nın başladığını duyurdu.

TATBİKATTAN GÖRÜNTÜLER

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tatbikata dair görüntülerin yer aldığı bir video da yayımlandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Paylaşımda, tatbikatın detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında gerçekleştirilen tatbikata kara, deniz ve hava unsurlarımız katılıyor.

Gündem Haberleri