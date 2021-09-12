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    Akdeniz'de petrol kirliliği temizliği tamamlandı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Akdeniz’de Suriye kaynaklı petrol kirliliğine karşı başlatılan deniz operasyonlarında toplam 20 bin kilometrekarenin temizlendiğini duyurdu.
    • İHA
    • 12.09.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 11:31
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    Akdeniz'de petrol kirliliği temizliği tamamlandı

    Doğu Akdeniz’de yaşanan Suriye kaynaklı petrol kirliliğinin ardından teyakkuza geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgeye anında müdahale etmişti.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Nene Hatun Acil Müdahale gemisinin ardından Seyit Onbaşı Yakıt Toplama gemisi de İstanbul’a dönüşe geçti.

    Yetkililer, özel römorkörlerin de çalışmalarını bitirdiğini bildirdi. Böylece petrol kirliliğine karşı Akdeniz’de başlatılan deniz operasyonları sona ermiş oldu.

    20 BİN KİLOMETREKARE TARANDI

    Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, denizde toplam 20 bin kilometrekarelik alanın tarandığını bildirdi.

    Ayrıca tüm bölge insansız hava aracı (İHA) ve helikopter vasıtasıyla havadan gözlemlendi.

    GEMİLER KONTROL EDİLDİ

    Tekirdağ UDEM’den İskenderun Limanı’na getirilen bariyerlerden bin 82 metresi temizlik çalışmalarında kullanıldı. Gemi Trafik Hizmetlerince bölgedeki 335 gemiye kirlilik hakkında sorgulama yapıldı. 330 gemi kirlilik olmadığını raporlarken, 5 adet gemi kirlilik ihbarında bulundu.

    128 PERSONEL GÖREV ALDI

    Koordinatlarda yapılan deniz yüzeyi taramasında kirliliğe rastlanmadı. Çalışmalara Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden 76’sı deniz, 52’si kara personeli olmak üzere toplam 128 personel katıldı.

    Akdeniz de petrol kirliliği temizliği tamamlandı #1

    Akdeniz de petrol kirliliği temizliği tamamlandı #2

    Akdeniz de petrol kirliliği temizliği tamamlandı #3

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