Akif Çağatay Kılıç'a yeni görev Genç yaşına rağmen çok önemli görevlerde yer alan Akif Çağatay Kılıç, bu kez de dış politikanın sorumluluğunu aldı.

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28 Mayıs zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı için görev dağılımını yaptı.

Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin gücüne güç katacak kabineyi duyurdu.

Dikkat çeken bir başka atama ise İbrahim Kalın'ın yerine getirilen isim oldu.

Önemli atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok güvendiği isimlerin arasında yer alan Akif Çağatay Kılıç, dış politika ve diplomasiden sorumlu Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı görevine getirildi.

Akif Çağatay Kılıç kimdir?

Kılıç 15 Haziran 1976'da Almanya Siegen'de dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzon Sürmeneli olup, Samsun Ataköy'e yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. 10 yaşına kadar Almanya'da yaşamış ve daha sonrasında ailesiyla birlikte Türkiye'ye dönmüştür.

Eğitimine geldiği yıl İstanbul Işık Lisesi'nde başlamıştır. Bir yıl burada öğrenim gördükten sonra İstanbul Özel Alman Lisesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimini Hertfordshire Üniversitesi Siyaset ve Avrupa Çalışmaları bölümünde tamamlamıştır. Siyaset bilimi ve Avrupa Ekonomisi alanında çalışan Kılıç eğitimini tamamlamasının ardından bir yıl boyunca Sabancı Holding Londra Bürosu'nda satın alma uzmanı olarak görev yapmıştır.

Buradaki görevinden ayrılmasının ardından uzun bir süre boyunca Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Bu süreçte Erdoğan'ın yakın kurmay ekibinde aktif rol almış, yurt dışı gezilerinin büyük bir kısmında Recep Tayyip Erdoğan'a tercümanlık yapmıştır.

2011 Türkiye Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olmak adına 10 Mart 2011 tarihinde özel kalem müdür yardımcılığı görevinden istifa etmiştir. 11 Nisan 2011 tarihinde Samsun 5. sıra milletvekili adayı olmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Samsun'da yüzde 61.86 oranında oy alması ile 2011 Genel Seçimleri'nde Meclis'e AK Parti milletvekili olarak girmiştir.

TBMM'de Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Türkiye-Arjantin Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanvekili, Türkiye-Brezilya ve Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grupları saymanı, Türkiye-Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubu genel sekreteri ve Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi olarak rol almıştır.

Eda Kılıç ile evlidir. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.